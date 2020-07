43 miljoen euro kostende Australische corona-app nog zonder resultaat

De Australische overheid heeft omgerekend ruim 43 miljoen euro uitgegeven aan de corona-app CovidSafe. Ondanks dit bedrag heeft de app nog geen resultaten geboekt, zo meldt het Australische 9News. De hoge kosten zorgen voor kritiek van zowel politici als medici.

CovidSafe werd eind april door de Australische overheid gelanceerd en is inmiddels meer dan zes miljoen keer gedownload. Toch heeft de app nog geen enkel contact van een besmet persoon gevonden dat al niet op andere contactonderzoeksmanieren was gevonden. Dit zorgde al voor de nodige kritiek in Australië, maar nu blijkt dat ook de kosten van het project veel hoger liggen dan in eerste instantie aangenomen.

In totaal is er omgerekend ruim 43 miljoen euro aan de corona-app uitgegeven. Een kleine 2,4 miljoen euro voor de ontwikkeling van de app. Daarnaast werd er bijna 40 miljoen euro uitgegeven aan een advertentiecampagne voor CovidSafe. "Waarvan we eerst dachten dat het een flop van 1,2 miljoen euro was, lijkt het nu een flop van 43 miljoen euro te zijn", zegt Bill Shorten van de Australische Labor Partij.

David Adler, voormalig adjunct secretaris-generaal van de Australian Medical Association, laat tegenover Sky News weten dat het het nog onduidelijk is of de corona-app voor een vals gevoel van veiligheid heeft gezorgd. "Met name jongeren hebben de app op hun telefoon geïnstalleerd en kunnen bijvoorbeeld denken dat het veilig is om naar grote demonstraties in de stad te gaan, want als er iets misgaat hebben ze die app in hun zak."

Volgens Adler zijn er drie problemen met de corona-app. Ten eerste de tijdlimiet van vijftien minuten waarna de app een contact registreert. Besmettingen kunnen zich namelijk veel sneller voordoen, maar deze gevallen worden niet door de app geregistreerd. Het tweede kritiekpunt richt zich op het feit dat de meest kwetsbaren, met name ouderen in verzorghuizen, de app niet gebruiken. Als laatste noemt Adler dat de app niets uithaalt bij infecties die zich voordoen via besmette oppervlaktes. "Als je alles bij elkaar optelt kom je uit op een tool die redelijk ineffectief is. Ik ben verrast over hoe ineffectief", merkt hij op.