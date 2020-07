Ministerie waarschuwt voor malafide sms die van het RIVM afkomstig lijkt

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt via Twitter voor een malafide sms die van het RIVM afkomstig lijkt en een zogenaamde downloadlink naar de CoronaMelder-app bevat. De sms heeft als afzender 0800-1202, het landelijk nummer om een testafspraak voor het coronavirus te maken. Het gaat hier echter om een gespooft telefoonnummer.

Het sms-bericht bevat ook een downloadlink waarmee de CoronaMelder-app te downloaden zou zijn. De app is echter nog niet beschikbaar in de appstores. "Let op: Ontvang je een SMS met een link om de CoronaMelder app of de CoronaApp te downloaden? Klik niet op de link en verwijder het bericht. Het gaat hier om een phishingactie waarbij de naam van het RIVM wordt misbruikt", zo laat het ministerie van Volksgezondheid via Twitter weten. Het is nog onduidelijk waar de link precies naar wijst.

Voordat de app overal is te gebruiken worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Op 17 augustus wordt de app nog eerst in de regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond in de praktijk getest. Op 1 september is het de bedoeling dat de app in alle 25 GGD-regio's is te gebruiken. Vanaf 17 augustus komt de CoronaMelder beschikbaar in de appstores. Iedereen kan zo de app al downloaden.

De app zal na de installatie technische functioneren en wisselt bijvoorbeeld wel de anonieme codes uit. Het melden van positieve testuitslagen in de app wordt tijdens de testperiode echter alléén in de testregio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond ondersteund. Wie niet in een testregio woont kan overigens wel een melding krijgen na een contact met iemand die wel in een testregio woont en positief is getest op het virus.