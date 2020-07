D66 wil opheldering over plan voor paspoortloze controles op Schiphol

D66 heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het plan voor paspoortloze controles op Schiphol. Commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, liet in een interview met De Telegraaf weten dat de bekende paspoortcontrole op Schiphol door marechaussees achter balies gaat verdwijnen.

In plaats daarvan zullen reizigers in een gang op afstand worden gecontroleerd, zonder dat ze hun paspoort tevoorschijn hoeven te halen. "Alle neuzen staan dezelfde kant op. Hoe snel het gaat, hangt af van de techniek", aldus Leijtens. D66-Kamerlid Verhoeven wil nu meer informatie van Grapperhaus. Zo moet de minister een overzicht geven van alle technologie├źn, dataverzameling en sensoren die betrokken zijn bij het toekomstbeeld dat de Marechaussee voor ogen heeft. "Welke concrete stappen zijn reeds genomen om tot dit toekomstbeeld te komen?", vraagt het Kamerlid verder.

Verhoeven wil ook weten of bij deze paspoortloze controles gezichtsherkenning wordt toegepast. "Klopt het dat hiervoor databases met gedetailleerd fotografisch materiaal van elke reiziger aangelegd moeten worden? Welke plannen bestaan hiervoor? Bestaan reeds dergelijke databases of pilots daartoe? Kunt u de juridische kaders hiervoor uiteenzetten?"

De minister moet tevens duidelijk maken waarom de Marechaussee denkt dat het geschetste toekomstbeeld werkelijkheid wordt. Ook is Grapperhaus gevraagd om alle communicatie tussen het ministerie van Justitie en de Marechaussee over dit onderwerp, alsmede eventuele Data Privacy-Impact-Assessments (DPIA's) en juridische analyses, naar de Tweede Kamer te sturen. "Klopt het dat 'de neuzen in dezelfde richting staan'? Waarom heeft u aan de KMar te kennen gegeven dit ingrijpende toekomstbeeld te ondersteunen zonder debat hierover in de Tweede Kamer?", vraagt Verhoeven verder.

Grapperhaus zal ook moeten laten weten of hij de inzet van dergelijke technologie wenselijk, noodzakelijk en proportioneel vindt. Afsluitend vraagt Verhoeven hoe de controle van dergelijke projecten en de uiteindelijke toepassing van dergelijke technologie verloopt, en wat er wordt gedaan om algoritmes op goede werking en eventuele vooringenomenheden te controleren. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Drie jaar geleden introduceerde de luchthaven van Dubai al een tunnel die automatisch een gezichtsscan uitvoert. Reizigers hoeven zo niet langer in een rij voor de paspoortcontrole te wachten.