Cryptoplatform 2gether meldt diefstal van 1,2 miljoen euro aan cryptovaluta

Aanvallers zijn erop 31 juli in geslaagd om bij 2gether 1,2 miljoen euro aan cryptovaluta uit de accounts van gebruikers te stelen, zo heeft het cryptoplatform bekendgemaakt. 2gether biedt een platform waarop gebruikers in verschillende cryptovaluta kunnen handelen.

Vorige week lukte het aanvallers om toegang te krijgen tot de crypto-investeringsaccounts van gebruikers en maakten vervolgens zo'n 1,2 miljoen euro aan cryptovaluta over naar andere andere wallets. Het ging om bijna 27 procent van de totale cryptovaluta die gebruikers bij 2gether hadden ondergebracht. Het platform heeft niet voldoende financiële middelen om gedupeerde slachtoffers in dezelfde cryptovaluta te vergoeden. In plaats daarvan krijgen getroffen gebruikers het gestolen bedrag nu terug in de eigen 2G-tokens van 2gether.

Naast de cryptovaluta van gebruikers wisten de aanvallers ook de gehashte wachtwoorden van gebruikers te compromitteren. Binnenkort organiseert het platform een Ask Me Anything waar gebruikers allerlei vragen over het incident kunnen stellen. Hoe de aanvallers toegang tot de accounts konden krijgen is nog niet bekendgemaakt.