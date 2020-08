Knops: geen handel in privédata bij callcenters BelastingTelefoon, UWV en DUO

Er zijn geen gevallen bekend waarbij callcentermedewerkers van de Belastingtelefoon, het UWV en DUO hebben gehandeld in de privégegevens van mensen, zo laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer weten. De staatssecretaris reageerde op Kamervragen van SP-Kamerlid Van Raak.

RTL Nieuws maakte in juni bekend dat medewerkers van niet nader genoemde callcenters privégegevens van met name vijftigplussers doorspelen aan criminelen, die de informatie vervolgens gebruiken voor het plegen van WhatsAppfraude. Het gaat dan om lijsten met namen, geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers en soms ook de bank van de persoon in kwestie.

Deze lijsten worden weer aangevuld met informatie over de kinderen, zoals hun naam, profielfoto en socialmediaprofielen. Hoe meer informatie over het potentiële slachtoffer aanwezig is, hoe meer waard de data is. Informatie over slachtoffers wordt voor bedragen tussen de 25 cent en 2 euro per slachtoffer verhandeld.

Aanleiding voor Van Raak om vragen te stellen. "Zijn er gevallen bekend dat op deze manier informatie is verkregen van callcenters van overheidsinstanties, zoals de Belastingtelefoon, het UWV en DUO?", zo vroeg het Kamerlid. Daarop laat Knops weten dat de BelastingTelefoon, het UWV en DUO melden dat er geen gevallen bekend zijn dat op deze manier informatie is verkregen via callcenters van deze overheidsinstanties.

Tevens vroeg Van Raak naar de externe inhuur bij de betreffende overheidsdiensten. Bij de BelastingTelefoon is dit zo'n 55 procent. Van de callcentermedewerkers bij het UWV is ongeveer de helft extern en bij DUO gaat het om zo'n twintig procent. Verder hebben nagenoeg alle interne callcentermedewerkers van de overheidsdiensten een vaste aanstelling.