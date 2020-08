Justitie kijkt naar oplossingen voor impact van encryptie op opsporing

Het ministerie van Justitie is nog bezig met het bekijken van oplossingen voor de impact die encryptie op de opsporing van strafbare feiten kan hebben. Dat meldt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een reactie op een Wob-verzoek. In het Wob-verzoek werd verzocht om alle documenten te verstrekken over het huidige encryptiestandpunt van het kabinet en hoe het standpunt tot stand is gekomen.

De openbaar gemaakte documenten bestaan vooral uit e-mails en nota's waarin wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor het probleem dat encryptie kan vormen voor de opsporing van strafbare feiten, schrijft Grapperhaus. De minister laat verder weten dat het ministerie is begonnen met het inventariseren van alle mogelijke oplossingen en dat deze inventarisatie nog niet is afgerond.

"Gelet op het belang van de opsporing van strafbare feiten heb ik ook eerder in Nieuwsuur een ontsleutelplicht als doel genoemd. Daartoe is op mijn departement onderzocht wat de voor- en nadelen van een ontsleutelplicht zijn. Om die reden is de inventarisatie ook breed opgezet, waarbij de relevante belangen zorgvuldig In kaart zijn gebracht en mogelijke oplossingen zijn onderzocht in gezamenlijkheid met (internationale) publieke en private partners", voegt de bewindsman toe.

Grapperhaus liet eind vorig jaar in Nieuwsuur weten dat hij met de grote internetbedrijven wil afspreken dat autoriteiten in het geval van "verdacht verkeer" toegang kunnen krijgen om te zien wat er zich precies afspeelt. "Laten we nou voor eens en altijd wetgeving maken waarin we een sleutelrecht hebben in die situaties waar we verdachte transacties kunnen aantonen", aldus de minister destijds.

De eventuele oplossingen die Justitie nu bekijkt mogen niet voor een "structurele verzwakking van encryptie" zorgen en moeten passen binnen de kaders van het kabinetsstandpunt over encryptie, voegt Grapperhaus toe. In 2016 kwam het kabinet met een standpunt over encryptie, dat het op dat moment geen 'beperkende wettelijke maatregelen' wilde nemen wat betreft de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.