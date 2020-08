Kwetsbaarheid in geldautomaten maakt fraude met opnames en stortingen mogelijk

Onderzoekers hebben in geldautomaten van verschillende fabrikanten kwetsbaarheden ontdekt waardoor een aanvaller met fysieke toegang tot de machine had kunnen frauderen met stortingen en opnames. De beveiligingslekken werden aangetroffen in de ProCash 2100xe USB ATM van Diebold Nixdorf en de SelfServ ATM van NCR.

In de automaten van NCR gaat het om drie kwetsbaarheden waardoor een aanvaller de automaat onder andere kan laten geloven dat er geld is gestort, terwijl dat niet het geval is. Het gaat om automaten waarbij gebruikers geldbiljetten kunnen invoeren, waarna het bedrag op hun rekening wordt gestort. In het geval van de NCR-automaten werden berichten tussen de "Bunch Note Acceptor" (BNA), waar de geldbiljetten worden ingevoerd, en de computer niet versleuteld, geauthenticeerd of geverifieerd.

Een aanvaller met fysieke toegang zou de berichten tussen de BNA en de computer kunnen onderscheppen en aanpassen, zoals het gestorte bedrag. Het aangepaste bedrag zou vervolgens naar de computer worden doorgestuurd. Op deze manier zou een aanvaller de computer kunnen laten denken dat er een veel groter bedrag was gestort dan in werkelijkheid het geval was. Vervolgens zou de aanvaller het opgegeven bedrag bij de geldautomaat van een andere bank moeten opnemen. Deze kwetsbaarheid was ook aanwezig in de geldautomaten van Diebold Nixdorf.

Verder bleek dat de encryptiesleutels die NCR voor het signeren van software-updates gebruikte eenvoudig waren te kraken, waardoor een aanvaller zijn eigen kwaadaardige software zou kunnen signeren. Op deze manier was het mogelijk om de BNA-software te updaten of applicatiewhitelisting te omzeilen. Uiteindelijk zou de aanvaller zo willekeurige code op de computer van de geldautomaat kunnen uitvoeren.

Een ander probleem met de controle van software-updates deed zich voor bij het herstarten van de NCR-geldautomaten. Het updateproces zocht dan naar CAB-bestanden op een usb-stick en voerde vervolgens een bepaald bestand uit zonder eerst de digitale handtekening te controleren. Op deze manier had een aanvaller zijn code met systeemrechten op de machine kunnen uitvoeren.

Twee andere kwetsbaarheden in de geldautomaten van NCR zorgden ervoor dat een aanvaller met fysieke toegang de communicatie tussen de computer en het uitgiftekanaal kon manipuleren. Zo had een aanvaller opdrachten aan de computer kunnen geven om geld uit te geven. Op deze manier had een aanvaller de geldcassettes van de automaat kunnen legen. Zowel Diebold Nixdorf als NCR hebben beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid uitgebracht.

Onlangs waarschuwde Diebold Nixdorf nog voor aanvallen gericht tegen geldautomaten in Europa waarbij criminelen via jackpotting-aanvallen de inhoud van geldcassettes wisten te legen.