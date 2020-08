Britse overheid komt met nieuw advies over Bring Your Own Device

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) komt nog voor het einde van dit jaar met nieuw advies over Bring Your Own Device (BYOD). Aanleiding is de coronapandemie waardoor mensen nu veel meer thuiswerken. Sommige bedrijven laten personeel zelfs permanent thuiswerken als ze dat willen. "Hoewel dit een extreem voorbeeld is, zal thuiswerken blijven groeien, en BYOD is een typisch organisatorisch antwoord hierop", zegt Geoff E. van het NCSC.

Het NCSC valt onder de Britse inlichtingendienst GCHQ en houdt zich onder andere bezig met het geven van beveiligingsadvies aan thuisgebruikers, organisaties, bedrijven en overheden. Vanwege het groeiend aantal thuiswerkers is het NCSC gevraagd om met een visie hierover te komen. Volgens de overheidsinstantie vormt BYOD een uitdaging als het gaat om het beheer van beveiligingsrisico's. Daarom adviseert het NCSC om thuiswerkers in plaats van BYOD altijd van door de organisatie beheerde apparaten te voorzien.

Dergelijke apparaten zijn eenvoudiger te beveiligen en beheren. Daarnaast kan het helpen om aan juridische en wettelijke bepalingen te voldoen. "We accepteren echter dat dit niet altijd mogelijk is, zeker gezien de huidige beperkingen", merkt Geoff E. op. Het NCSC raadt organisaties dan ook aan om naar Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) oplossingen te kijken.

De afgelopen jaren zijn er tal van oplossingen verschenen om BYOD te ondersteunen. Het NCSC is nu bezig met een onderzoek naar de verschillende manieren waarop organisaties BYOD kunnen implementeren. Het doel is om nog voor het einde van dit jaar met nieuw BYOD-advies te komen. In de tussentijd wordt ernaar eerder gegeven advies gewezen.