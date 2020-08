Experts: Amerikaanse politie kijkt steeds vaker naar data smart speakers

De Amerikaanse politie kijkt bij onderzoeken naar misdrijven steeds vaker naar data afkomstig van smart speakers, zo stellen experts. Gegevens van smart speakers en andere smart home-apparaten kunnen namelijk een schat aan informatie opleveren, stelt Douglas Orr, docent aan de Universiteit van North Georgia en hoofd van het Criminal Justice Department van de universiteit.

Orr deed eerder onderzoek naar de verschillende data die politie van smart speakers zoals de Amazon Echo kan halen. Het gaat dan niet alleen om geluidsopnamen. Smart speakers bevatten ook allerlei logs met de activiteiten van de gebruiker en wanneer die plaatsvonden. Door naar de logs te kijken kan politie een idee krijgen van wat iemand op het moment van het vermeende misdrijf aan het doen was.

Als voorbeeld noemt Orr een verdachte die niet kan bewijzen waar hij op een donderdagavond was, omdat hij alleen woont. Het bestellen van een pizza via een smart speaker zou de tijd en locatie van het verzoek laten zien, en wanneer stemherkenning is ingeschakeld, ook van wie het verzoek afkomstig is. "Het kan onschuldige informatie zijn dat iemand een pizza bestelt, maar het kan ook iemands alibi zijn", aldus Orr tegenover Wired.

Data op smartphones wijst agenten vaak naar andere apparaten, die vervolgens worden onderzocht. Door het aanpassen van een zoekbevel kan de politie data blijven verzamelen, die vaak naar een Echo of ander apparaat leidt, merkt de universitair docent op. Cijfers van Nest die tot 2019 lopen laten een stijging in het aantal dataverzoeken van de autoriteiten zijn. Inmiddels houdt Google speaker-gerelateerde verzoeken niet meer apart bij, wat ook geldt voor Amazon.

Volgens forensisch analist Lee Whitfield wordt politie steeds slimmer als het om de activiteitenlogs van smart speakers gaat. Hij herinnert zich een zaak waarbij politie een hoeveelheid drugs in een huishouden met meerdere personen aantrof. Aan de hand van de data op de smart speaker kon politie een verdachte identificeren. De logs lieten niet alleen recente zoekopdrachten over drugs zien, maar ook van wie ze afkomstig waren. Whitfield verwacht dan ook dat smart speakerdata steeds meer door politie zal worden gebruikt.