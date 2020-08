Verdachte in VS opgepakt voor rekruteren van insider voor aanval op bedrijf

Door Anoniem: In dit verhaal ontbreekt een belangrijk element. Wat deed de medewerker die werd benaderd?

Kriuchkov and his co-conspirators' plans were, however, upended, when the employee they wanted to recruit reported the incident to the FBI.

Het lijkt mij toch wel relevant om dit even te vermelden in zo'n spectakelverhaal.

Zelfs de betrokken bedrijfstak staat er niet bij . Ik denk dat zowel de medewerker (functie) als diens werkgever ook geheim gehouden worden.De insider zal iemand zijn die op een positie zat om (zelfs in een goed ingerichte omgeving) toch de malware te kunnen introduceren.De insider was ook iemand volgens het bericht die informatie over de inrichting van het bedrijfsnetwerk zou hebben.Ik denk niet dat ze $1M zouden bieden aan de receptiedame om alleen een USB stick in de compu te stoppen.Het gaat wel om groot geld : ze wilden $1M bieden aan die insider - en dus gegarandeerd zelf nog een stuk meer verdienen/eisen/afpersen .Met de combinatie "veel geld" en "Nevada" denk je meteen aan de casino industrie in Las Vegas .Dat is wel een tak waar je een heel strakke IT setup - en enorm veel logging verwacht - (echt camera's overal . iig veel logging van bezoekers en medewerkers in klant gerichte functies ).