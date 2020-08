Overheid gaat inzetten op meer mogelijkheden voor digitale opsporing

Door Anoniem: Doet de overheid niets, wordt er geklaagd, doen ze wel iets, worden ze hier weer af te zeiken, het is hier ook nooit goed met die zeikers!

daar hoor je ons toch niet over? wat ze doen, doen ze gek genoeg altijd verkeerd.... beetje klaar met het moraal ridder uit te hangen. de overheid heeft een publiekelijke functie, als zij verkeerd handelen mogen zij daar op bekritiseerd worden. hoe vaak moeten we nog het faal beleid aanzien/accepteren? 't zijn ook mijn gegevens waar ze mee stuntelen op zo'n hoog niveau. daar mag best iets tegen overstaan als zij weer eens een faal beleid vanplan zijn.