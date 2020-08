Turkse corona-app laat gebruikers overtredingen bij overheid melden

Het Turkse ministerie van Gezondheid heeft een nieuwe versie van de eigen corona-app uitgebracht die gebruikers de optie biedt om corona-overtredingen van bijvoorbeeld cafés en restaurants bij de overheid te melden. De Hayat Eve Sigar-app verscheen in april en maakt gebruik van locatiegegevens en bluetooth om de contacten van gebruikers bij te houden. Ook geeft de app een overzicht van het aantal coronapatiënten in een bepaald gebied.

Er is nu een nieuwe versie van de app verschenen die gebruikers oproept om corona-overtredingen te rapporteren. De app biedt de optie om een foto van de overtreding te maken en vervolgens de naam en het adres van de betreffende locatie op te geven, alsmede een omschrijving, zo melden persbureau AFP en Turkse media.

Het zou daarbij niet alleen om horecagelegenheden gaan, maar ook om personen die zich niet aan de regels houden. De app laat weten dat de gegevens van de melder niet worden meegestuurd. De persoon of instantie waarover wordt geklaagd zal de identiteit van de melder dan ook niet te weten komen. Critici stellen dat de nieuwe feature een "klikcultuur in de hand werkt. Ook zou het mensen aanmoedigen om de wet in eigen hand te nemen.