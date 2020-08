Duitse restaurants lekken coronalijsten en reserveringen miljoenen gasten

Duitse restaurants hebben via een kwetsbaar cloudsysteem voor horecabedrijven coronalijsten en reserveringen van miljoenen gasten gelekt. Het gaat om 5,4 miljoen reserveringen en ruim 87.000 "corona-contactonderzoeken" van 180 restaurants, zo meldt de Duitse Chaos Computer Club (CCC). Volgens de hackersclub gaan de gegevens tien jaar terug.

De CCC ontdekte verschillende kwetsbaarheden in het cloudsysteem waardoor toegang tot de data kon worden verkregen. De problemen kwamen aan het licht nadat CCC-leden tijdens een bezoek aan een restaurant werden gevraagd om zich op een digitale "coronalijst" te registreren, waarbij ingevulde data in de cloud werd bewaard. De betreffende clouddienst claimt 600.000 reserveringen per maand te verwerken. Persoonsgegevens van horecabezoekers worden voornamelijk vastgelegd bij het maken van reserveringen en coronaregistraties, zo stelt de CCC.

De CCC-leden onderzochten het systeem en ontdekten dat ze eenvoudig beheerderstoegang tot alle data van het systeem konden krijgen. Kwetsbaarheden in de API maakten het mogelijk voor gebruikers zonder speciale rechten om toegang tot gevoelige gegevens te krijgen. Zo kon restaurant A de coronagegevens van restaurant B benaderen. Verder was het via een eenvoudig API-verzoek mogelijk om niet alleen wachtwoordhashes op te vragen, maar ook plaintext wachtwoorden, aldus de CCC in een blogpost.

De onderzoekers waarschuwden gastronovi, ontwikkelaar van het systeem, waarna de kwetsbaarheden werden verholpen. De CCC adviseert restaurants om geen gebruik van digitale coronalijsten te maken. In plaats daarvan wordt het gebruik van een papieren systeem aangeraden, waarbij gasten gegevens op een apart formulier invullen, dat in een afgesloten brievenbus wordt bewaard. Elke dag worden de verzamelde formulieren in een envelop gestopt, die in een veilige locatie wordt opgeslagen. Na het vestrijken van de betreffende bewaarperiode wordt de envelop vernietigd.