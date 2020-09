Ombudsman komt met visie over hoe de overheid moet omgaan met data

De Nationale ombudsman komt begin volgend jaar met een visie over hoe de overheid met data en algoritmen zou moeten omgaan. De visie moet het aan de ene kant duidelijk voor burgers maken wat zij van de overheid mogen verwachten als deze data en algoritmen gebruikt waarvan het effect hen persoonlijk kan raken. Aan de andere kant moet het de overheid helpen om bij het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van data rekening te houden met het burgerperspectief.

Aanleiding voor de ombudsvisie op "behoorlijk gebruik van data en algoritmen" is dat de overheid hier steeds vaker gebruik van maakt in processen en systemen. Het is daarbij nodig dat de rechten en grondrechten van burgers worden beschermd. "Burgers mogen geen slachtoffer worden van ongewenste of onterechte gevolgen van bijvoorbeeld geautomatiseerde besluitvorming of profiling en moeten zich hier tegen kunnen verweren", aldus de ombudsman.

Volgens de ombudsman heeft de overheid hier veel aandacht voor en worden er richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van data en algoritmen. Het effect hiervan op burgers en de partijen die ermee gaan werken zijn echter nog onbekend. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt vindt de ombudsman dat de overheid het burgerperspectief moet meenemen in de ontwikkeling en implementatie van de richtlijnen. Iets waar de ombudsvisie bij moet helpen.