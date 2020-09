Privacy First: corona-noodwet vormt acute dreiging voor privacy en rechtsstaat

De corona-noodwet waarover morgen in de Tweede Kamer een hoorzitting plaatsvindt vormt een acute dreiging voor ieders recht op privacy en het gezonde functioneren van de democratische rechtsstaat, zo stelt stichting Privacy First. Volgens de stichting lijkt het coronavirus inmiddels grotendeels uit de Nederlandse samenleving verdwenen. Er is daardoor geen sprake van een noodsituatie en dus ook geen grond voor een noodwetgeving.

Minister De Jonge, indiener van het wetsvoorstel (pdf), laat weten dat de noodwet dient als vervanging van de noodverordeningen. Daarnaast moet het wetsvoorstel aansluiten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. De verplichte 1,5 meter afstand in het openbaar komt ook in de wet te staan. Ook enkele hygiënemaatregelen worden in de wet meegenomen. De wet biedt ruimte deze maatregelen aan te passen op basis van de actuele situatie.

Een gebrek aan noodzaak en proportionaliteit is niet het enige kritiekpunt van Privacy First. "De criteria aangaande de uitgangspunten, de invoering en maatregelen zijn niet vastgelegd en kunnen niet democratisch worden getoetst door het parlement", zegt Bas Filippini, voorzitter van de privacystichting. "Een criterium als "dreiging" is al genoeg om draconische ongrondwettelijke maatregelen te implementeren en de wet te activeren."

Filippini hekelt verder de bepalingen aangaande de ministeriële bevoegdheden, die volgens hem ruimte voor totale willekeur en ongrondwettelijk optreden bieden. Zo mag het parlement meekijken maar niet meebeslissen. Een ander kritiekpunt is de mogelijkheid om de looptijd van de noodwet telkens per koninklijk besluit met drie maanden te verlengen en dat individuele maatregelen langer kunnen doorlopen. "Het kabinet kan zonder toetsing of duidelijke criteria de noodwet op elk moment van kracht laten zijn", stelt Filippini. Volgens de voorzitter van Privacy First is de noodwet ongekend en ongrondwettelijk. Hij roept Kamerleden dan ook op om tegen het wetsvoorstel te stemmen.