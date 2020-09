VS klaagt verdachte aan voor poging om Tesla met malware te infecteren

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 27-jarige Russische man aangeklaagd voor een poging om het netwerk van autofabrikant Tesla met malware te infecteren. Volgens de aanklacht had de verdachte het plan om een Tesla-medewerker de malware op het netwerk te laten installeren.

De werknemer, die ook informatie over het netwerk moest verstrekken, zou hiervoor een beloning van 1 miljoen dollar krijgen. Het uiteindelijke doel van de aanval was om allerlei data van het netwerk te stelen en Tesla hiermee af te persen. Als het bedrijf geen losgeld betaalde zou de data openbaar worden gemaakt. De Russische verdachte was naar de Verenigde Staten gevlogen om daar met de Tesla-medewerker te overleggen. In plaats van de criminelen te helpen waarschuwde de werknemer Tesla. Het bedrijf informeerde daarop de FBI. Zo kon de verdachte worden aangehouden.

Volgens de aanklager heeft de Rus geclaimd dat hij voor een niet nader genoemde groep werkte die zich met "speciale projecten" bezighoudt. Deze groep betaalt medewerkers van aangevallen bedrijven om bedrijfssystemen met malware te infecteren. De groep zou op deze manier verschillende ondernemingen hebben weten te besmetten. Eén van deze bedrijven zou vier miljoen dollar losgeld hebben betaald.

Onlangs liet Tesla-topman Elon Musk nog weten dat het om een "ernstige aanval" ging. De Russische man wordt verdacht van het samenzweren om een bedrijf met malware te infecteren. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 250.000 dollar.