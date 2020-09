AP wil opheldering van GGD over onbevoegde inzage uitslagen coronatests

De Autoriteit Persoonsgegevens wil opheldering van de GGD over medewerkers van coronatestlijnen die uitslagen van coronatests kunnen inzien, terwijl ze hier eigenlijk geen toegang toe zouden moeten hebben. In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister De Jonge van Volksgezondheid gesteld.

Gisteren maakte Nieuwsuur bekend dat testlijnmedewerkers die toegang tot het CoronIT-systeem hebben, met een geboortedatum en achternaam, een straatnaam en postcode of een burgerservicenummer, alle testafspraken, uitslagen, medische aantekeningen en telefoonnummers kunnen inzien. Ook zouden gegevens, zoals 06-nummers en testuitslagen, soms worden gedeeld in Whatsapp-groepen van medewerkers die elkaar om hulp vragen.

"Het kan absoluut niet. Het medisch beroepsgeheim is hier aan de orde. Als jij iets over je gezondheid deelt met een ander moet die daarover zwijgen. Zeker de mensen die voor de GGD werken. Dat moet goed beveiligd zijn en daar mag je alleen bij als het ook echt moet. Dat mag je zeker niet delen met iemand die daar niet bij kan. Dat is gewoon heel vervelend", aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen tegenover BNR.

De toezichthouder werd al voor de uitzending van Nieuwsuur gebeld met vragen over de situatie. "We gaan nu ook vragen stellen aan de GGD, hoe het zit en of het klopt. De GGD'en zijn er zelf verantwoordelijk voor. Wij houden er toezicht op. Het moet echt netjes, goed en privacyvriendelijk gebeuren. Wat privé is, je gezondheid, met ook privé blijven", aldus Wolfsen.

SP-Kamerlid Hijink wil dat minister De Jonge van Volksgezondheid opheldering geeft. "Hoe lang speelt dit al? Hoe lang zijn u en de GGD hiervan al op de hoogte?", stelt Hijink de vraag. Ook wil het SP-Kamerlid weten of het klopt dat hier de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt overtreden en wat er wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het testbeleid aan de AVG voldoet. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.