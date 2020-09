VS klaagt verdachten aan voor inbraak op netwerk van satellietbedrijven

De Amerikaanse autoriteiten hebben drie mannen uit Iran aangeklaagd voor het inbreken op de netwerken van verschillende satellietbedrijven. Het is de derde keer deze week dat de VS verdachten uit Iran aanklaagt voor computervredebreuk. Volgens de aanklacht hielden de drie zich in opdracht van de Iraanse Republikeinse Garde bezig met het stelen van vertrouwelijke informatie over Amerikaanse luchtvaart- en satelliettechnologie.

De openbare aanklager stelt dat talloze bedrijven in de VS en daarbuiten het doelwit van de verdachten zijn geworden. De aanvallen zouden in juli 2015 zijn begonnen en tot zeker februari 2019 hebben geduurd. Zo beschikten de verdachten over een lijst van 1800 online accounts om aan te vallen, waaronder accounts van luchtvaart- en satellietbedrijven, en overheidsorganisaties in Australië, Israël, Singapore, de VS en het Verenigd Koninkrijk.

De verdachten deden zich volgens de VS voor als bestaande personen die in de luchtvaart- en satellietsector werkten. Zo werden e-mail- en LinkedIn-accounts met de namen van deze personen aangemaakt. Vervolgens verstuurden de Iraniërs spearphishingmails die van deze personen afkomstig leken. De links in deze berichten wezen naar malware. Zodra een ontvanger de malware opende kon de computer worden overgenomen. Daarna werd er aanvullende malware geïnstalleerd om de rechten te verhogen en data te stelen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de verdachten op deze manier meerdere netwerken hebben gecompromitteerd, waarbij gevoelige bedrijfsinformatie, intellectueel eigendom en persoonlijke data van bedrijven is gestolen, waaronder een satelliettrackingbedrijf en een satellietcommunicatiebedrijf. Tegen de mannen is een arrestatiebevel uitgevaardigd.