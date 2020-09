Security Awareness trainingen het meest effectief bij herhaling om de zes maanden

Bewustwordingstrainingen op het gebied van cybersecurity en phishing moeten na ongeveer zes maanden herhaald worden om er voor te zorgen dat de medewerkers phishingmails goed blijven herkennen. Dat blijkt uit een onderzoek (PDF) dat door enkele Duitse universiteiten is uitgevoerd bij een organisatie uit de publieke sector.

In Duitsland zijn publieke organisaties verplicht om een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) te implementeren om medewerkers beter bewust te maken informatiebeveiliging. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe effectief die bewustwordingstrainingen na verloop van tijd nog zijn. Daarvoor werd er periodiek getest of medewerkers in staat waren om phishingmails te herkennen.

De medewerkers werden verdeeld in testgroepen en kregen na vier, zes, acht, tien en twaalf maanden na afronding van hun training weer een phishingtest. Daaruit bleek dat de deelnemers na vier maanden nog prima in staat zijn om phishingmails te herkennen. Dat was niet meer het geval als de phishingtraining zes maanden of langer geleden was, schrijft ZDNet.

De onderzoekers concludeerden dat het trainen van medewerkers op het gebied van security awareness en het detecteren van phishing-e- mails organisaties kan helpen om bepaalde aanvallen af te weren. Wel moet de training periodiek herhaald of opnieuw gevolgd worden, bij voorkeur elke zes maanden en met behulp van interactieve trainingen of videotrainingen.