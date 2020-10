Privacy-experts willen dat minister landelijke uitrol CoronaMelder stopt

Minister De Jonge moet de landelijke uitrol van de CoronaMelder-app die voor aanstaande zaterdag gepland staat stoppen, zo vindt een coalitie van privacy- en mensenrechtenexperts. De corona-app voldoet namelijk niet aan alle eisen van Veilig tegen Corona, een coalitie bestaande uit meer dan veertig privacy- en mensenrechtenexperts. Veilig tegen Corona kwam in april met tien uitgangspunten die volgens de experts noodzakelijk zijn voor het beschermen van vrijheden, rechten, veiligheid en sociale cohesie.

Nu de corona-app aanstaande zaterdag verschijnt hebben mede-initiators Bits of Freedom, Waag, Amnesty International en Platform Burgerrechten gekeken of die aan de eerder gestelde uitgangspunten voldoet. Bij drie punten is dat niet het geval. Zo is de app niet gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en zijn er vragen over de betrouwbaarheid en tijdelijke aard van de app. Bij vier andere punten, waaronder veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, centrale dataopslag en dwang, wordt er gedeeltelijk aan de eisen voldaan.

"Hoewel het ministerie heeft verzekerd dat deze uitgangspunten centraal zouden staan bij de ontwikkeling van de app, is er maar ten dele aan tegemoet gekomen", zo laat Veilig tegen Corona weten. De experts geven bij drie punten wel een voldoende, namelijk het doel van de app, het niet herleidbaar zijn tot individuen en het gebruik van zo min mogelijk gegevens.

"Ook de afhankelijkheid van Google en Apple blijft problematisch", zegt Tijmen Wisman van Platform Burgerrechten. "Met de keuze voor hun framework heeft het ministerie zich afhankelijk gemaakt van twee dominante Amerikaanse techreuzen. Zij bepalen hoe de technologie werkt en hebben daarmee grote invloed op de effectiviteit van de app. Zij bepalen ook wanneer de onderliggende code van de CoronaMelder weer wordt weggehaald."

Aangezien de CoronaMelder op dit moment niet aan alle eisen van de coalitie voldoet roept Veilig tegen Corona minister De Jonge op om de landelijke uitrol van de app te stoppen. Alleen wanneer CoronaMelder aan alle genoemde uitgangspunten voldoet moet een uitrol worden heroverwogen.

"We hopen dat deze analyse houvast biedt voor mensen die graag zelf een geïnformeerd oordeel willen vellen over of ze de CoronaMelder wel of niet willen installeren en gebruiken," zegt Rejo Zenger, beleidsadviseur van Bits of Freedom. "Dat neemt niet weg dat we veel liever zien dat het ministerie inzet op maatregelen die bewezen effectief zijn in de bestrijding van dit virus."