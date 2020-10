Commissie adviseerde tegen invoering CoronaMelder bij onvoldoende testcapaciteit

Minister de Jonge van Volksgezondheid is door de begeleidingscommissie die hij zelf heeft ingesteld geadviseerd om de CoronaMelder-app bij onvoldoende testcapaciteit niet uit te rollen. Dit zou namelijk het draagvlak voor de app kunnen ondermijnen. Vanwege een tekort aan testcapaciteit is besloten om mensen die via CoronaMelder worden gewaarschuwd dat ze contact hebben gehad met een coronapatiënt, maar zelf geen klachten hebben, niet te testen.

In een advies van vorige maand benadrukt de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, die de minister adviseert over digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona, het belang om app-gebruikers ook zonder klachten te kunnen testen. "In quarantaine gaan en afwachten of er klachten ontstaan, is géén werkbaar perspectief en zal de uptake en het duurzaam gebruik van CoronaMelder schaden. Immers, ook zonder CoronaMelder geldt dat wanneer je symptomen hebt je je moet laten testen. Daar komt bij dat in de praktijk blijkt dat quarantaine-adviezen niet goed worden opgevolgd", zo laat het advies weten (pdf).

Wanneer gebruikers van CoronaMelder na een waarschuwing zich altijd kunnen laten testen, ook zonder symptomen, zorgt dit voor een concreet handelingsperspectief. Dit draagt volgens de commissie ook bij aan de kans dat mensen de CoronaMelder installeren en vooral ook blijven gebruiken. Het oproepen om bij een waarschuwing van de corona-app in quarantaine te gaan maakt de app juist onaantrekkelijk en dus minder effectief.

De begeleidingscommissie waarschuwde De Jonge dat het lanceren van CoronaMelder, zonder het handelingsperspectief van direct kunnen laten testen in het geval de app een waarschuwing geeft, de app in feite overbodig kan maken. De minister kreeg dan ook het advies om de corona-app bij onvoldoende testcapaciteit niet in te voeren en te wachten totdat er wel voldoende capaciteit is.

Naar aanleiding van dit advies is minister De Jonge in gesprek gegaan met de commissie. "De voorzitter heeft mij laten weten dat dit het ideale scenario is en wat de commissie betreft het meest effectief is. Maar meldde daarbij ook dat in de huidige situatie met beperkte testcapaciteit de landelijke introductie van CoronaMelder zonder testen zonder klachten al een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van de epidemie", zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Een dag voordat de begeleidingscommissie met het advies kwam liet De Jonge al weten dat hij CoronaMelder ook bij onvoldoende testcapaciteit wilde invoeren.