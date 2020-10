D66, SP en VVD willen opheldering over nieuw datalek in de jeugdzorg

D66, SP en VVD willen opheldering van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid over een nieuw datalek in de jeugdzorg waardoor honderden gevoelige e-mails in handen van RTL Nieuws kwamen. Het datalek ontstond doordat Kenter Jeugdhulp een domeinnaam had opgeheven. Die werd echter nog door allerlei partijen gebruikt. Toen journalisten van RTL de domeinnaam registreerden kregen zij allerlei e-mails in handen en konden toegang tot systemen krijgen.

Een soortgelijk datalek deed zich vorig jaar voor bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. In juni van dit jaar kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met een onderzoeksrapport waarin het stelde dat de Nederlandse Jeugdzorg onvoldoende kennis van informatiebeveiliging heeft, wat tot hoge risico's voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van dossiers in de jeugdhulp kan leiden.

Naar aanleiding van het datalek bij Kenter Jeugdhulp hebben D66-Kamerlid Raemakers, SP-Kamerlid Hijink en VVD-Kamerlid Worsdorfer staatssecretaris Blokhuis om opheldering gevraagd. "Had dit specifieke datalek volgens u voorkomen kunnen worden, kijkend naar een eerder datalek in april 2019 en het recent uitgebrachte rapport van de IGJ", zo vragen de Kamerleden. Die willen ook weten wanneer jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten bij Z- CERT, een expertisecentrum dat ziekenhuizen en zorginstellingen ondersteunt op het gebied van cybersecurity.

Na het datalek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht vorig jaar besloot het ministerie van Volksgezondheid bij verschillende jeugdhulpaanbieders penetratietesten uit te laten voeren. De Kamerleden willen van Blokhuis weten hoeveel penetratietests er het afgelopen half jaar zijn uitgevoerd en hoeveel er nog in de planning staan.

Raemakers en Hijink dienden afgelopen juli een motie in over de digitale beveiliging van de jeugdzorg die werd aangenomen (pdf). In de motie vragen de Kamerleden de regering om met branches in gesprek te gaan over hoe het Rijk voor 1 oktober 2020 jeugdzorginstellingen beter kan helpen met het beveiligen van de aan hen toevertrouwde data van jongeren en hun ouders. Blokhuis moet nu duidelijk maken hoe de aangenomen motie is uitgevoerd. De staatssecretaris heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.