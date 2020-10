Brits bedrijf krijgt 44.000 euro boete voor spamberichten over mondkapjes

Een Brits bedrijf heeft een boete van omgerekend 44.000 euro gekregen voor het versturen van spamberichten waarin reclame voor mondkapjes werd gemaakt. Volgens de Britse privacytoezichthouder ICO probeerde de onderneming misbruik te maken van de gezondheidscrisis in het land door zonder toestemming van ontvangers hen marketingmails te versturen.

Het zou in totaal om negenduizend "onrechtmatige" berichten gaan waarin mondkapjes werden geadverteerd. De ICO laat weten dat het bedrijf zich niet bezighield met de verkoop van beschermingsmiddelen, maar had de directeur besloten om mondkapjes in te kopen om die vervolgens met winst door te verkopen. Na klachten van gebruikers die de spamberichten ontvingen stelde de privacytoezichthouder een onderzoek in.

Kort nadat de ICO contact met de onderneming had opgenomen verwijderde het bedrijf een database met belangrijk bewijsmateriaal, waaruit zou blijken hoeveel e-mails er daadwerkelijk waren verstuurd. Het bedrijf bleek via verschillende bronnen een lijst met contacten te hebben aangelegd, waaronder het LinkedIn-profiel van de directeur.

De onderneming kon niet aantonen dat het toestemming had om mensen op de gebruikte contactlijst te benaderen. Daarmee heeft het bedrijf de wetgeving voor privacy en elektronische communicatie overtreden en besloot de ICO de geldboete op te leggen. Daarnaast is er een Enforcement Notice opgelegd zodat het bedrijf dergelijke spamruns niet opnieuw uitvoert.