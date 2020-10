Overheid start campagne "Voor wie download jij CoronaMelder?"

De overheid is een nieuwe landelijke campagne gestart om de CoronaMelder-app onder de aandacht van het publiek te brengen. Met de boodschap "Voor wie download jij CoronaMelder?" is de campagne door minister De Jonge van Volksgezondheid gestart.

"De app is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel. Door de app weet je eerder of je mogelijk bent besmet met het coronavirus en voorkom je dat je onbewust een ander besmet. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden. Elke download telt én helpt", zo liet de minister bij de aftrap weten. Het ministerie heeft op YouTube een video over de werking van de app online gezet, waarin ook wordt gemeld dat het gebruik van de app vrijwillig is.

Tijdens de praktijktest met de app, die afgelopen periode plaatsvond, is die zo'n 1,5 miljoen keer gedownload, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Ruim zeshonderd personen hebben via de app aangegeven dat zij positief getest zijn. Contacten van de betreffende personen die van CoronaMelder gebruikmaakten zijn vervolgens via de app gewaarschuwd.