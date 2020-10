Onderzoek: medewerkers geven zichzelf een 7 voor omgang met online dreigingen

Medewerkers van Nederlandse bedrijven geven zichzelf gemiddeld een 7 voor het omgaan met online dreigingen. Daarnaast stelt een aanzienlijk deel dat het kennisniveau over cybersecurity 'goed' tot 'zeer goed' is en maakt een meerderheid zich geen of weinig zorgen over cyberaanvallen en de digitale veiligheid op het werk. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet uitvoeren.

Het onderzoek werd onder medewerkers van kleine en grote mkb-bedrijven, grootbedrijven en de vitale infrastructuur uitgevoerd. In verhouding tot de andere groepen geven met name medewerkers van kleine mkb-bedrijven aan dat ze beveiligingsmaatregelen zoals het gebruik van antivirussoftware, maken van back-ups en gebruik van unieke wachtwoorden volgen.

Medewerkers van kleine mkb-bedrijven vinden ook minder vaak dat het een gedoe is om voor elk account een uniek wachtwoord te gebruiken of dat het maken van back-ups of installeren van updates veel tijd kost. Verder laat 24 procent van de medewerkers in de vitale infrastructuur weten dat ze niet weten hoe ze een back-up moeten maken van hun computer. Tevens vindt 36 procent van deze groep het lastig om nieuwe wachtwoorden te verzinnen.

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd wat ze in het geval van een ransomware-infectie zouden doen. Van de medewerkers van grote mkb-bedrijven geeft 45 procent aan het losgeld te willen betalen om weer toegang tot bestanden te krijgen. Bij personeel van grootbedrijven is dit 55 procent. Medewerkers van grootbedrijven sturen in vergelijking met de andere groepen ook vaker werkbestanden van hun werk e-mailadres naar hun privé e-mail. 34 procent zegt dit te doen, tegenover 24 procent bij de andere groepen.

Werknemers werd vervolgens gevraagd hoe ze hun eigen online gedrag inschatten. Op de vraag "Welk cijfer geef jij jezelf als het gaat om het veilig omgaan met online gevaren?", antwoorden medewerkers van kleine mkb-bedrijven en grootbedrijven met een 7,1. Personeel in de vitale infrastructuur geeft zichzelf een 7,3, terwijl medewerkers van grote mkb-bedrijven op een gemiddelde van 7,4 uitkomen.

Volgens het ministerie van Economische Zaken onderschatten medewerkers de digitale dreiging. "Slechts een kwart van deze twee groepen maakt zich (enige) zorgen over hun digitale veiligheid. Dit terwijl één op de vijf bedrijven jaarlijks te maken krijgt met een cyberaanval zoals phishing of ransomware."