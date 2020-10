Belgische corona-app in maand tijd 1,7 miljoen keer gedownload

De Belgische corona-app CoronAlert die op 30 september landelijk in België werd gelanceerd is inmiddels 1,7 miljoen keer gedownload. 56.000 gebruikers ontvingen via de app de uitslag van hun coronatest, waarvan twintig procent positief bleek te zijn.

Dat hebben de ontwikkelaars via Twitter bekendgemaakt. Net als de Nederlandse corona-app CoronaMelder kan CoronAlert contacten bijhouden. De Belgische app biedt echter ook de mogelijkheid om de uitslag van een coronatest te ontvangen. Wie zich in België op corona laat testen kan een referentiecode van de Coronalert-app meegeven. Gebruikers ontvangen vervolgens binnen de app hun testresultaat.

Volgende maand wordt CoronAlert aangesloten op de European Federated Gateway Service (EFGS) die het mogelijk maakt om nationale corona-apps met elkaar te laten werken. De ontwikkelaars van CoronAlert melden dat ook de Nederlandse CoronaMelder in november op de gateway wordt aangesloten.