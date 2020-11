Tor Project lanceert eerste Tor Browser 10.0 voor Android

Het Tor Project heeft de eerste versie van Tor Browser 10.0 voor Android gelanceerd. De browser is gebaseerd op de nieuwe Android Firefox-browser Fenix en bevat updates voor andere software en plug-ins waar gebruik van wordt gemaakt.

Dagelijks maken ongeveer 2,5 miljoen mensen gebruik van Tor Browser om hun anonimiteit en privacy te beschermen. De browser bestaat uit een onderdeel om verbinding met het Tor-netwerk te maken en een aangepaste versie van Firefox, aangevuld met verschillende browserplug-ins om gebruikers extra te beschermen.

In juli van dit jaar bracht Mozilla een nieuwe Firefox voor Android uit met de naam Fenix. Aangezien Tor Browser van Firefox gebruikmaakt moest ook het Tor Project hier rekening mee houden. Sinds april is het Tor-ontwikkelteam hiermee bezig en is de Tor Browser die op Fenix is gebaseerd inmiddels qua features gelijk aan de vorige versie van Tor Browser.

Het volgende doel van het ontwikkelteam is om het gat tussen Tor Browser voor Android en Tor Browser voor de desktop te dichten. Het gaat dan om verschillende features die nog niet in de Androidversie beschikbaar zijn. Tor Browser 10.0.3 voor Android is te downloaden via de website van het TorProject en zal later ook via de Google Play Store en F-Droid zijn te vinden.