Politie zet drones vaker in bij onderzoek, opsporing en handhaving

In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de politie bij onderzoek, opsporing en handhaving bijna achthonderd keer gebruikgemaakt van drones. Een sterke stijging van de bijna 560 keer in heel 2019, zo laat de politie zelf weten. Volgens de politie draagt de inzet van drones bij aan een betere operationele inzet op het gebied van onder andere opsporing, handhaving, forensisch onderzoek en verkeersongevalsanalyse.

Eind 2017 beschikte de politie nog over tien operationele drones. Dit jaar zijn er zo'n zestig operationele drones in gebruik en het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren gaat groeien naar meer dan honderd drones. Het is ook de verwachting dat drones vaker zullen worden ingezet. Door de groeiende behoefte aan drones heeft de politie een Europese aanbesteding uitgezet.

Er zijn binnen de politie op dit moment acht operationele proeftuinen die van drones gebruikmaken. Het gaat dan vooral om specialistische diensten als Bijzondere Zoekingen en Verkeer Ongevallenanalyse. Daar is vorig jaar Openbare Orde en Veiligheid bijgekomen. Zij zetten drones in bij bijvoorbeeld demonstraties en festivals. Dit jaar worden de proeftuinen uitgebreid naar de gebiedsgebonden politie. Dit jaar gaat één basisteam ermee werken. Volgend jaar volgt een tweede basisteam.

Door de combinatie van nieuwe wetgeving en het inzetten van opleiding en training, kan en mag de politie vanuit beroepsmatig gebruik in principe in heel Nederland vliegen met drones. Vorige week maakte de politie nog bekend dat het door middel van een drone een tanker had betrapt bij het ongeoorloofd ontgassen van zijn tanks.