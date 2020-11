De Jonge wil CoronaMelder snel met buitenlandse apps laten samenwerken

Minister De Jonge wil de CoronaMelder-app op 30 november op de Europese gateway-server aansluiten, zodat die ook met buitenlandse corona-apps kan samenwerken. Dat heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De corona-apps van Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Letland, Kroatië en Denemarken zijn al op de gateway aangesloten.

De European Federated Gateway Server wisselt informatie uit tussen de backend-servers van de nationale corona-apps, waardoor de apps ook in anderen landen kunnen werken. Zodoende hoeven gebruikers geen meerdere apps te installeren wanneer zij naar het buitenland reizen. "De gateway verwerkt geen andere informatie dan de willekeurige codes die door de nationale apps worden gegenereerd. De uitgewisselde informatie wordt gepseudonimiseerd, versleuteld, tot een minimum beperkt en slechts zo lang opgeslagen als nodig is om infecties te traceren. Aan de hand van de informatie kunnen geen individuele personen worden geïdentificeerd", zo liet de Europese Commissie eerder al weten.

De algemene maatregel van bestuur die aansluiting op de gateway mogelijk maakt is inmiddels positief door de Autoriteit Persoonsgegevens beoordeeld. De Jonge wil de algemene maatregel en nota van toelichting zo snel mogelijk naar zowel de Eerste als Tweede Kamer sturen. De grondslag om CoronaMelder met andere corona-apps te laten samenwerken is echter al in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 opgenomen. Volgens de minister moet de app dan ook zo snel als mogelijk worden aangesloten.

"Gelet op het aantal besmettingen in Nederland en de rest van Europa lijkt het mij verstandig zo snel mogelijk aan te sluiten op de federatieve gateway. Het virus stopt immers niet bij de grens en door het gebruik van de federatieve gateway wordt het bereik van CoronaMelder groter waardoor ketens van besmettingen sneller en vaker kunnen worden verbroken", laat De Jonge weten.

Het aansluiten van corona-apps vindt plaats in zogeheten "waves". De volgende wave staat gepland voor 30 november. "Gelet op het voorgaande ben ik dan ook voornemens om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur, aan te sluiten bij de eerstvolgende wave die plaatsvindt op 30 november aanstaande. Uiteraard alleen indien en voor zover dit niet op bezwaren stuit in uw Kamer dan wel de Eerste Kamer", aldus de minister.