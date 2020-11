Celstraf voor duo dat 480.000 euro stal door middel van phishing

Twee 23-jarige mannen uit Hilversum die door middel van phishing 480.000 euro wisten te stelen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 4 jaar en 18 maanden. Het duo maakte in het hele land meer dan zestig slachtoffers, met name ouderen.

De mannen verstuurden phishingmails die van de bank van de slachtoffers afkomstig leken. De phishingmails wezen naar phishingsites, waar slachtoffers hun inloggegevens invoerden. Zodoende konden de verdachten toegang tot de rekening kregen. Ook belden ze verschillende slachtoffers op en deden zich voor als bankmedewerker. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd hun geld naar een 'veilige rekening' over te maken. In werkelijkheid ging het om de rekening van een katvanger. Het geld werd door de verdachten uitgegeven aan luxe kleding, feestjes en vakanties.

Het duo werd vorig jaar op heterdaad aangehouden in een hotelkamer in Soest. Het onderzoek startte toen één van de verdachten in beeld kwam voor witwassen. Uit het onderzoek bleek eind 2018 dat de phishingactiviteiten plaatsvonden via een ip-adres van het Hilton Hotel in Soest en dat twee mannen daar bijna dagelijks een kamer huurden. Dit leidde in februari 2019 tot de aanhouding op heterdaad in het hotel. De rechercheurs opereerden vanuit de naastgelegen kamer, op het moment van de aanhouding stond de laptop open met daarop gegevens van potentiële slachtoffers.

De man die een celstraf van vier jaar kreeg opgelegd had volgens de rechter een bepalende rol bij het daadwerkelijk binnendringen in de bankomgeving van de rekeninghouders. Hij logde in op de rekeningen van de slachtoffers en gaf de bankgegevens door aan zijn medeverdachte. Deze medeverdachte, die een celstraf van 18 maanden kreeg opgelegd, nam telefonisch contact op met de slachtoffers en overtuigde hen tijdens de telefoongesprekken om ook echt geld over te maken.

"Het vertrouwen dat banken een veilige plek zijn om spaargeld te bewaren, is door verdachte en zijn medeverdachten ernstig geschaad. En dat geldt ook voor het vertrouwen van de slachtoffers in het digitale betalingsverkeer in het algemeen", aldus de rechter. "In deze tijd, waarin online betalen aan de orde van de dag is en natuurlijke personen hiervan afhankelijk zijn, is dit vertrouwen van groot belang. Het schaden van het vertrouwen in het digitale betalingsverkeer heeft daardoor niet alleen negatieve gevolgen voor de slachtoffers van deze zaak, maar ook voor de maatschappij in het algemeen."

Naast de gevangenisstraf moeten de verdachten een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers, waaronder de verschillende banken.