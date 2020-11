Minister maakt excuses voor delen van foto met deel pincode EU-overleg

Minister Bijleveld van Defensie heeft excuses gemaakt voor een foto die vorige week via haar Twitteraccount werd gedeeld en de url en een deel van de pincode bevatte waarmee iedereen op internet toegang tot een EU-defensieoverleg kon krijgen. De minister maakte de foto zelf, die vervolgens door één van haar medewerkers via Twitter werd gedeeld. Een oplettende Twitteraar ontdekte de gegevens in de adresbalk die op de foto zichtbaar waren en tipte RTL Nieuws, waarna een journalist van het medium toegang tot het overleg wist te krijgen.

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer vroeg D66-Kamerlid Kees Verhoeven de minister om opheldering. "De vraag is natuurlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik stel die vraag ook in het licht van de grote cyber- en data-ambities van het ministerie. Defensie droomde laatst hardop over het op afstand stopzetten van auto's en vorige week bleken ze een hele data-unit te bouwen om burgers te monitoren. We zien het vaker: vergaande hightech, vergaande bigdataplannen, maar intussen de basale maatregelen niet op orde hebben", aldus Verhoeven.

Het D66-Kamerlid noemde als voorbeeld dat minister Kamp van Economische Zaken in 2016 staatsgeheimen via Gmail verstuurde en de Rekenkamer onlangs nog concludeerde dat de staatsgeheimen van Buitenlandse Zaken slecht beveiligd waren. "Gaat het kabinet dan ook serieuze stappen zetten om de cyberveiligheid te verbeteren? Komt er meer budget? Gaan we het bewustzijn vergroten? Komen er trainingen voor minister die meedoen aan digitale vergaderingen?", vroeg Verhoeven verder.

"Ik kan gewoon antwoorden dat het echt gewoon stom was wat er is gebeurd, in de zin van dat doordat de inloggegevens voor een deel getwitterd zijn, een journalist heel makkelijk in deze vergadering kon komen. Dat is gewoon een slordige fout. Daar ben ik het totaal mee eens", antwoordde minister Bijleveld, die haar excuses maakte.

Volgens de minister zou de EU eigenlijk veel meer via beveiligde netwerken moeten vergaderen. Nederland heeft zelfs hulp aangeboden om dit te realiseren, merkte de minister op. Een cursus voor ministers die aan online vergaderingen deelnemen ziet ze echter niet zitten. "Geen enkel misverstand hierover: dit is een stomme fout en het had niet mogen gebeuren. Daarvoor zijn excuses gemaakt. Mij is helemaal duidelijk hoe het in elkaar zit, dus daar hoeft geen extra cursus voor te komen."

Bijleveld zal de EU nogmaals aanspreken om veiliger te gaan vergaderen. "Er zijn op dit moment namelijk eigenlijk geen secure lijnen om te vergaderen, en dat moet eigenlijk wel. Maar zoals u weet, is Europa daar natuurlijk zelf voor verantwoordelijk. Wij zullen dit punt, ook naar aanleiding van uw inbreng, nóg weer een keer inbrengen, maar ik had dat dus in mijn eigen inbreng ook al gedaan."