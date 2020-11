Overheid heeft plannen voor CoronaTester-app met testcertificaat

Toen ik binnen moest blijven om besmetting te voorkomen deed ik niks, want het was voor mijn eigen bestwil.

Toen ik een mondkapje moest dragen in het openbaar vervoer deed ik niks, want het was voor mijn eigen bestwil.

Toen ik een keer de regels overtrad kreeg ik een boete, want het was voor mijn eigen bestwil.

Toen ik verplicht overal een mondkapje moest dragen deed ik niks, want het was voor mijn eigen bestwil.

Toen ik een app moest installeren om een normaal leven te hebben deed ik niks, want het was voor mijn eigen bestwil.

Toen ik een vaccine moest nemen om een normaal leven te hebben deed ik niks, want het was voor mijn eigen bestwil.

Toen ik wakker werd in een nachtmerrie kon ik er echter niet op komen hoe ik hier nou ooit ben gekomen.