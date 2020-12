De Jonge: vrijwillig gebruik ook uitgangspunt bij CoronaTester-app

Ook bij een eventuele CoronaTester-app is vrijwillig gebruik het uitgangspunt, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. De app zou het testen op corona moeten ondersteunen. Ook zouden reizigers die Nederland binnenkomen met de app kunnen aantonen dat ze negatief op corona zijn getest.

Onlangs verscheen er een oproep van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) aan bedrijven om mee te helpen met het ontwikkelen van de CoronaTester-app, die mensen in staat moet stellen om een negatief testresultaat te laten zien. Aanleiding voor SP-Kamerlid Hijink om vragen aan De Jonge te stellen: "Klopt het dat het kabinet werkt aan een applicatie waarin mensen een bewijs van niet besmet kunnen krijgen, een zogenaamd gezondheidspaspoort? Zo ja, wat houdt dit precies in en waarom wordt hiervoor gekozen?"

"Zoals ik u bij brief van 18 november heb gemeld adviseert het Outbreak Management Team in haar 85e advies om de mogelijkheid te verkennen van het eisen van een negatieve testuitslag bij binnenkomst in Nederland voor alle reizigers. Mede in het licht hiervan wordt onderzocht of en hoe (en onder welke voorwaarden) dit digitaal ondersteund zou kunnen worden", antwoordt de minister.

Hijink wilde ook weten in hoeverre het vrijwillig gebruik van de CoronaTester-app is gegarandeerd. "Indien vrijwilligheid gegarandeerd wordt, hoe ziet u dit (praktisch en op het gebied van rechten en plichten) voor u bij de inzet van deze applicatie?", vroeg het Kamerlid aan de minister. Volgens De Jonge is ook bij deze app vrijwillig gebruik het uitgangspunt en zal hij de Tweede Kamer informeren zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijke ontwikkeling van de app en de praktische en juridische gevolgen.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus passeerde een "coronavrij-app" nog kort de revue. "Hebben we straks ook een manier voor mensen om te laten zien dat ze gevaccineerd zijn of een recente test hebben gehad die negatief was? Hebben we straks naast de app CoronaMelder misschien ook een soort coronavrij-app? Ik begrijp dat er allerlei bedrijven zijn die van alle kanten hun hulp aanbieden", merkte VVD-fractievoorzitter Dijkhoff op.