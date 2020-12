Gelders bedrijf door middel van e-mailfraude voor miljoenen opgelicht

Een Gelders bedrijf in medische goederen is door middel van e-mailfraude voor miljoenen euro's opgelicht, zo heeft de politie bekendgemaakt. Het bedrijf dacht zaken te doen met hun vaste Koreaanse leverancier en had een grote hoeveelheid coronasneltesten besteld. Criminelen hebben waarschijnlijk toegang tot de e-mailwisseling tussen beide bedrijven gekregen en konden zo een valse factuur naar het Gelderse bedrijf sturen.

In oktober ontdekte het Gelderse bedrijf dat de miljoenen euro's die ze hadden overgemaakt niet op de rekening van hun Koreaanse leverancier terecht waren gekomen. Door gebruik te maken van valse e-mailadressen en een valse factuur maakte het Gelderse bedrijf het bedrag over naar een rekening die uitkwam in Indonesië.

"Op uiterst slinkse wijze is deze vorm van fraude uitgevoerd. Er werd zelfs een nepfirma opgericht en men heeft uiteindelijk via nepaccounts, die niet van echt waren te onderscheiden, het Nederlandse bedrijf aanzienlijk kunnen benadelen", aldus de politie.

Nadat het bedrijf aangifte had gedaan volgde er een onderzoek. Het lukte om de bankrekening van de daders te laten bevriezen. "Er is zicht op een deel van het bedrag en Nederland heeft het verzoek gedaan aan Indonesië om het geld dat is veiliggesteld te restitueren aan het Gelderse bedrijf", meldt de politie verder. De Indonesische autoriteiten wisten uiteindelijk drie verdachten in deze zaak aan te houden, waaronder de hoofdverdachte.