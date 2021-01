SP vraagt Blok om te pleiten voor vrijlating van Julian Assange

De SP heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken gevraagd om bij de Britse overheid te pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Gisteren oordeelde een Britse rechter dat Assange niet aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd. Aanleiding voor SP-Kamerlid Karabulut om Kamervragen te stellen.

"Wilt u er bij de Britten op aandringen Julian Assange nooit uit te leveren aan de Verenigde Staten en te pleiten voor zijn onmiddellijk vrijlating, vanwege de gevaarlijke precedentwerking van uitlevering en vervolging voor andere journalisten en de zeer zwakke gezondheid van Julian Assange?", vraagt Karabulut aan Blok. Ook wil hij weten of de minister bereid is om de nieuwe Amerikaanse regering te vragen het hoger beroep in de zaak, omwille van de vrije pers, niet door te zetten .

Volgens Karabulut is Assange een journalist en moet Blok voor hem opkomen. "Bent u nu wel bereid pal te staan voor Assange, ook al komt de vervolging van deze journalist van bondgenoot Verenigde Staten? Zo nee, hoe verhoudt dit zich tot uw woorden “Geen enkele journalist zou bang hoeven te zijn voor intimidatie, geweld of vervolging. Journalisten zijn de zuurstof van een vrije, inclusieve en diverse samenlevingen”? Geldt voor bondgenoten die journalisten intimideren, bedreigen of vervolgen een uitzondering op deze regel?", vraagt het SP-Kamerlid aan de minister.

Blok is ook om zijn reactie op de uitspraak van de Britse rechter gevraagd en of hij het ermee eens is dat het proces tegen Assange een politiek proces is. Afsluitend wil Karabulut weten hoe de minister Assange verder kan steunen. Blok heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.