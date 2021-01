Big Brother Watch: coronapaspoort kan tot nieuwe apartheid leiden

De invoering van een coronapaspoort kan tot een nieuwe vorm van apartheid leiden, zo waarschuwt de Britse burgerrechtenbeweging Big Brother Watch (BBW). Vorige week maakten de bedrijven Mvine en iProov bekend dat ze een coronapaspoort in Groot-Brittannië gaan testen. Met het paspoort kunnen mensen hun testresultaten en vaccinatiestatus registreren.

Daarnaast zou voor het gebruik van het paspoort geen uitgebreide nieuwe infrastructuur zijn vereist. Zo is het paspoort op de bestaande infrastructuur van de Britse gezondheidszorg NHS aan te sluiten. De test die nu wordt uitgevoerd, en waarbij duizenden Britten een coronapaspoort krijgen aangeboden, moet de NHS helpen bij het bijhouden van het aantal mensen dat is gevaccineerd en de eerste of tweede dosis van het vaccin hebben ontvangen. Als het paspoort een succes blijkt kan het onder miljoenen mensen worden uitgerold, zo laten de bedrijven aan The Telegraph weten.

De Britse 'vaccinatieminister' Nadhim Zahawi meldde vervolgens op Twitter dat er geen plannen voor een vaccinatiepaspoort zijn. De minister gaf echter geen uitleg over een overheidscontract voor vaccinatiepaspoorten, stelt Big Brother Watch. "Vaccinatiepaspoorten zorgen voor de backbone van een repressief digitaal identiteitssysteem en kan eenvoudig tot een gezondheidsapartheid leiden dat incompatibel is met een vrij en democratisch land", waarschuwt de burgerrechtenbeweging.

Een coronapaspoort zou volgens BBW identiteitscontroles en gezondheidsinspecties normaliseren en de controle die de staat over burgers heeft vergroten. De burgerrechtenbeweging maakt zich dan ook ernstig zorgen en stelt dat er snel actie nodig is. "We kunnen vaccinatiepaspoorten, vrijheidspassen, gezondheidscertificaten of welke verplichte gezondheidstags dan ook niet accepteren."

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet afgelopen vrijdag nog weten dat het vooralsnog tegen de introductie van coronapaspoorten is om mensen tussen landen te laten reizen. "Niet omdat het geen goed idee in de toekomst is, maar omdat we geen bewijs hebben of mensen die zijn gevaccineerd besmet kunnen zijn of het virus kunnen blijven verspreiden en omdat niemand in de wereld toegang tot het vaccin heeft, op zorgpersoneel en kwetsbare personen na."