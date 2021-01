Nieuwsuur: privédata van duizenden op corona geteste personen slecht beveiligd

Het is gewoon ziek als je die directeur ziet praten en met droge ogen uitleggen dat de wet niet is overtreden. Ok, daar gaan wij hier niet over, laat de AP zijn werk maar goed doen.

Maar op deze manier omgaan met persoonlijke en medische gegevens en de toegang er toe kan gewoon echt niet. Als je dat niet snapt heb je ergens iets gemist in je zakelijke opvoeding. Als dit bedrijf al 20 jaar bestaat dan is dit het topje van de ijsberg.



Wat nog het ergste is, door alle berichtgeving over het niet goed met persoonsgegevens om te gaan in relatie tot covid onderzoeken wordt het vertrouwen van burgers in medische diagnostiek geschaad en dat is erg kwalijk in deze tijd. De toon is al gezet in de pers.