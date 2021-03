Kritiek lek in Logix-controllers voor fabrieken door hard-coded key

Een kritieke kwetsbaarheid in de Logix-controllers van fabrikant Rockwell Automation maakt het mogelijk voor aanvallers om op afstand toegang tot industriële systemen te krijgen. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-22681, is op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact met een 10 beoordeeld.

De Logix-controllers worden gebruikt voor de aansturing van industriële processen, zoals de assemblagelijnen van fabrieken. Het programmeren van de Logix-controllers wordt gedaan door middel van Studio 5000 Logix Designer. Een kwetsbaarheid in deze software maakt het mogelijk om de cryptografische sleutel te achterhalen die wordt gebruikt om de communicatie tussen de Logix-controller en het werkstation van de fabriek te controleren.

Door het beveiligingslek kan een aanvaller de key achterhalen en met elke willekeurige Logix-controller die toegankelijk is verbinding maken. Zo kan de aanvaller zich voordoen als het werkstation dat de Logix-controller bestuurt en de controller bijvoorbeeld met malware infecteren, wat gevolgen voor het productieproces heeft.

Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security is de kwetsbaarheid op afstand te misbruiken en vereist dit weinig kennis. Het beveiligingslek werd door drie verschillende partijen onafhankelijk van elkaar ontdekt en aan Rockwell gerapporteerd. Een beveiligingsupdate is niet beschikbaar gemaakt. In plaats daarvan krijgen organisaties het advies om de instellingen van hun controller aan te passen en ervoor te zorgen dat die niet direct vanaf het internet toegankelijk is.