Knops komt later met plan voor opruimen 'vervuilde data' overheid

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken zal later dan gepland met een voorstel komen voor het opruimen van 'vervuilde data' bij de overheid. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire kwam de SP met een motie waarin het kabinet werd opgeroepen om met een plan te komen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd.

Volgens SP-leider Marijnissen die de motie indiende staan er veel mensen onrechtmatig op een zwarte lijst en is het nog altijd niet bekend met wie en wanneer die gegevens zijn gedeeld. Daarnaast zijn de risicomodellen van de toeslagenafdeling bij de Belastingdienst stopgezet, maar zijn de uitkomsten van deze modellen gedeeld met andere overheden en opsporingsinstanties.

In de motie verzoekt Marijnissen de regering om de personen op deze zwarte lijsten te informeren en voor 1 maart een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd. Vervolgens moet deze opruiming in samenspraak met de Tweede Kamer worden opgezet en hierover actief worden gecommuniceerd. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Knops laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het voorstel niet op tijd klaar is. "Tot mijn spijt is dit voorstel binnen de gestelde termijn niet mogelijk, omdat hiervoor nadere afstemming met andere departementen is vereist. Ik streef ernaar dit voorstel begin april naar uw Kamer te sturen", aldus de staatssecretaris.