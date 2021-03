Kabinet werkt aan coronapaspoort dat houders meer vrijheden geeft

Het kabinet werkt aan een coronapaspoort dat houders meer vrijheden geeft. Het gaat dan om mensen die zich hebben laten vaccineren, zich hebben laten testen of recentelijk corona hebben gehad. Er wordt nu gewerkt aan de technische vereisten voor het paspoort dat in de zomer technisch mogelijk moet zijn, zo meldt de NOS.

Er zijn echter nog vragen over de invoering, onder andere of gevaccineerden het virus kunnen verspreiden. "En wat we niet willen, is een vaccinatieplicht, ook niet indirect", stelt demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. "Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten."

Eind februari werd bekend dat de overheid bezig is met de ontwikkeling van een app genaamd CoronaCheck waarmee gebruikers kunnen aantonen dat ze zijn getest. "We kunnen die app zo aanpassen dat die eenzelfde code maakt van een vaccinatiebewijs", laat De Jonge weten. De minister vindt het belangrijk dat degene die de app controleert niet te zien krijgt of iemand is getest dan wel gevaccineerd.

Het coronapaspoort zou in de zomer technisch mogelijk moeten zijn. Of het dan ook wordt ingevoerd is nog de vraag. Wel denkt De Jonge dat het paspoort tegen die tijd te gebruiken is om naar het buitenland te reizen. Vorige week meldde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat Brussel deze maand met het plan voor de invoering van een digitaal Europees coronapaspoort komt.