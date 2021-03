Netcraft: 3,6 miljoen sites offline door brand in datacenter OVHcloud

Door een brand in een datacenter van hostingbedrijf OVHcloud zijn 3,6 miljoen websites offline gegaan, waaronder van banken, e-maildiensten, nieuwssites, webwinkels en overheidssites, zo stelt internetbedrijf Netcraft. Het volledige SBG2-datacenter van OVHcloud ging in vlammen op en zo goed als zeker is alle data op getroffen servers daar verloren gegaan. Ook een deel van het SBG1-datacenter is vernietigd.

Het isoleren van de volledige locatie om de brand te bestrijden zorgde ervoor dat alle diensten van datacenters SBG1 tot en met SBG4 werden getroffen. In totaal gingen hierdoor 3,6 miljoen websites over 464.000 unieke domeinen offline. Het grootste deel van de getroffen websites heeft een generiek .com top-level-domein. Verder zijn veel Franse websites op zwart gegaan, 184.000 in totaal. De komende twee weken wil OVHcloud de getroffen infrastructuur herstellen.