Bierproductie Molson Coors verstoord door "cybersecurity-incident"

De bierproductie van Molson Coors, één van de grootste brouwerijen in de Verenigde Staten, is verstoord door een "cybersecurity-incident". Dat blijkt uit een melding van het bedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC en een verklaring tegenover lokale media. Volgens de melding kreeg Molson Coors op 11 maart als gevolg van het niet nader beschreven incident met een systeemstoring te maken.

De bierbrouwer schakelde vervolgens externe it-bedrijven en juridische adviseurs in om de systemen weer zo snel mogelijk online te krijgen. Desondanks zorgt het incident voor een verstoring van de bierproductie en leveringen en wordt niet uitgesloten dat dit nog zal aanhouden. Wanneer de systemen naar verwachting zijn hersteld en om wat voor incident het precies gaat is nog niet bekend. Molson Coors had in 2019 een omzet van 10,6 miljard dollar.