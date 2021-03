Instituut wil nationaal platform met medische data van alle Nederlanders

Er moet een nationaal platform komen dat de medische data van alle Nederlanders bevat en het mogelijk maakt om zorggegevens voor allerlei doeleinden te gebruiken, zo vindt het Joep Lange Instituut (JLI). Het Nationale Zorgplatform (NZp) waarvoor het instituut pleit moet eigendom worden van de Nederlandse overheid en een coöperatieve vereniging waarin alle burgers deelnemen.

Vervolgens kunnen burgers via het platform over hun eigen zorgdata beschikken en die met andere partijen delen. Hiervoor wordt er een persoonlijk "zorgadres" gemaakt. Dit zorgadres bevat de zorgdata van de persoon in kwestie, afkomstig van onder andere zorginstellingen. Mensen kunnen daar vervolgens zelf extra data aan toevoegen, zoals van wearables, het eigen dna-profiel, mobiele telefoons, persoonlijke gezondheidsonderzoeken en e-health apps.

De data kan via het zorgadres aan andere partijen worden aangeboden en biedt een persoonlijk beeld van de zorghistorie van de betreffende patiënt. "Dit beeld kan gebruikt worden om veel vroeger te signaleren dat er een zorgvraag aankomt en helpt bij het vinden van het juiste behandelplan, en zodra dat nodig is de best passende arts dan wel de keuze om niet te behandelen", aldus het instituut.

Zorgverleners en zorgbedrijven kunnen met het Nationale Zorgplatform tegen een "passende vergoeding" gebruikmaken van de geanonimiseerde en gebundelde data om gepersonaliseerde zorg te verlenen en ontwikkelen. De inkomsten van deze data moeten terug naar de aandeelhouders gaan, de staat en de burgers. "Deze vergoedingen vloeien dan terug naar de zorg en burgers in de vorm van betere en betaalbaardere zorg, of op termijn zelfs subsidiering van zorgpremies", aldus het instituut.

Volgens het JLI zijn er aan de ene kant mensen die onder geen enkele omstandigheid willen dat hun data wordt gedeeld. Aan de andere kant zijn er mensen die dit prima vinden. Het NZp zou een oplossing moeten bieden die voor beide kampen werkt. Voor mensen die niet willen dat hun data gedeeld wordt met derden, wordt een minimum lidmaatschap gecreëerd. Daarin wordt hun data alleen voor henzelf gebruikt om hun eigen behandeling te ondersteunen. Hun data wordt verder niet gebruikt en gebundeld.

"De zorg zelf kan slimmer, goedkoper, persoonlijker en alternatieve verdienmodellen voor de maatschappij als geheel zijn met de technologie van vandaag relatief eenvoudig te realiseren", zo stelt het instituut. Het Joep Lange Instituut is opgericht ter nagedachtenis van Prof. Dr. Joep Lange in 2016 en ondersteunt initiatieven om iedereen in de wereld toegang te geven tot betere zorg via de mobiele telefoon.