Politie stopt op 30 maart met politie-app en zet volledig in op website

De politie stopt op 30 maart met de politie-app en zet volledig in op de website politie.nl. Via de app is het mogelijk om gegevens van online verkopers te controleren, verdachte situaties te melden, politiebureaus te zoeken, controleren of aangeboden producten gestolen zijn, wijkagenten zoeken, telefonisch contact opnemen en worden geïnformeerd over vermiste en gezochte personen in de omgeving.

Uit onderzoek blijkt dat de politie-app weinig werd gebruikt. De Androidversie telt meer dan 100.000 downloads. "Het bijhouden van de app kost geld en die kosten wegen niet op tegen wat het oplevert. Dat is zonde. Dat geld en die energie steken we liever in de kanalen die de mensen wel opzoeken. We gaan ons meer richten op de verbetering van onze online dienstverlening. De komende jaren investeren we verder in omnichannel", zegt Bert Visser van de politie.

Eind deze maand verdwijnt de app uit de Google Play Store en Apple App Store. In plaats daarvan zal er volledig worden ingezet op de website politie.nl, die dezelfde functionaliteit als de app biedt.