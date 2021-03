Celstraf voor Almeloër die geheime bedrijfsinformatie aan concurrent verkocht

Een 69-jarige man uit Almelo die jarenlang geheime bedrijfsinformatie van zijn werkgever verkocht aan een concurrerend bedrijf in China is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur. Daarnaast moet de man 105.000 euro die hij met de verkoop van de gegevens verdiende afstaan en zijn ex-werkgever een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

De man was werkzaam voor een groot Duits elektronicabedrijf. Hij was hoofd engineering en lid van het management en had als taak om technologie voor stoomturbines over te dragen aan een joint venture van het bedrijf in China dat stoomturbines op de Chinese markt wilde gaan verkopen. Tijdens een etentje met twee oud-werknemers van het bedrijf uit China vernam de man dat zij technologie van hun ex-werkgever wilden gaan gebruiken voor hun eigen nieuwe bedrijf in stoomturbines.

De Almeloër verstuurde vervolgens informatie over (ontwerp)tekeningen van en berekeningen voor stoomturbines naar deze oud-medewerkers. Van juni 2011 tot en met maart 2017 ging het in totaal om 183 e-mails met 1199 bestanden die als vertrouwelijk waren gekwalificeerd. De man verzond niet alleen informatie die al bekend was bij de oud-werknemers, maar ook unieke, nieuwe berekeningen die deze oud-werknemers niet kenden en ook niet zelf eenvoudig konden uitvoeren.

Voor het doorspelen van de informatie, dat al in februari 2010 begon, ontving hij naar schatting van de rechtbank bijna 118.000 euro. Daarnaast blijkt uit de e-mails die op de laptop van de man werden gevonden dat hij voor de door hem verstrekte informatie aanzienlijke geldbedragen heeft gevraagd en dat deze bedragen hem ook zijn toegezegd.

Volgens de rechter staat vast dat de man gedurende een periode van meerdere jaren vanuit zijn dienstbetrekking bij het niet nader genoemde Duitse bedrijf een enorme hoeveelheid informatie tegen betaling heeft doorgespeeld aan een concurrent in China en dit bewust voor zijn werkgever verborgen hield. De man claimde dat hij niet wist dat hij deze informatie niet mocht delen, omdat de informatie volgens hem toch al op straat lag.

Ondanks zijn ontkenning moet de man volgens de rechter hebben geweten dat het delen van de informatie de concurrentiepositie van zijn werkgever zou kunnen schaden en dit volgens zijn contract überhaupt niet was toegestaan. "Toch koos verdachte er keer op keer gedurende lange tijd voor om bedrijfsgevoelige informatie te delen en daar geld voor te vragen en aan te nemen", ging de rechter verder.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van twee jaar geëist. De straf die de rechter oplegde valt lager uit omdat de man niet voor alle feiten wordt veroordeeld. De rechtbank velt geen oordeel over het schenden van de geheimhoudingsplicht, omdat zijn werkgever te laat was met het indienen van de klacht. Juridisch gezien had de werkgever dit binnen drie maanden na ontdekking van het feit moeten doen. Ook voor het witwassen krijgt de man geen straf opgelegd. Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met het tijdsverloop in deze zaak.