Drie jaar cel voor Amerikaanse tiener die achter grote Twitteraanval zat

De Amerikaanse tiener die achter de grote aanval op Twitter zat waarbij er toegang tot tientallen geverifieerde accounts van allerlei prominenten en bedrijven werd verkregen zal drie jaar achter de tralies verdwijnen. De 18-jarige man sloot een "plea deal" met de aanklager. In ruil voor zijn bekentenis zal hij als "jeugdige overtreder" worden berecht en een gevangenisstraf van drie jaar krijgen. Daarmee ontloopt hij een minimale gevangenisstraf van tien jaar mocht de rechter hem als volwassenen berechten.

Bij de aanval die vorig jaar juli plaatsvond kregen aanvallers door middel van een telefonische phishingaanval toegang tot de interne beheertools van Twitter waarmee het mogelijk was om het e-mailadres van accounteigenaren te veranderen en tweefactorauthenticatie uit te schakelen. Op deze manier konden de aanvallers van tientallen geverifieerde accounts het wachtwoord resetten en zo de accounts overnemen. Het ging om accounts van president Joe Biden, voormalige president Barack Obama, Elon Musk, Kanye West, Bill Gates, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Warren Buffet, Floyd Mayweather, Kim Kardashian, Apple, Uber en andere bedrijven.

In totaal werden via 45 overgenomen Twitteraccounts tweets verstuurd. In deze tweets werd gesteld dat wie een bedrag aan een opgegeven bitcoin-adres overmaakte, het dubbele bedrag zou terugkrijgen. Het ging echter om een scam waarmee de tiener, die op het moment van de aanval 17 jaar was, meer dan 100.000 dollar verdiende. De tiener zal zijn straf in een gevangenis voor jongvolwassenen uitzitten, meldt de Tampa Bay Times.