Nederlandse id-kaart met vingerafdrukken en BSN in qr-code verschijnt uiterlijk 2 augustus

De nieuwe Nederlandse identiteitskaart waarbij de chip twee vingerafdrukken van de houder bevat en het burgerservicenummer (BSN) ook als qr-code is opgenomen zal uiterlijk 2 augustus verschijnen. Tevens zal bij de nieuwe id-kaart het BSN uit de machine readable zone op de voorkant en chip zijn verwijderd. Dat meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) in een nieuwe editie van het online magazine IDee.

Een Europese verordening is de reden dat er een nieuwe identiteitskaart verschijnt. Deze verordening stelt dat alle identiteitskaarten in de EU twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. De vingerafdrukken staan alleen op de chip van de identiteitskaart. Zodra een id-kaart is uitgegeven worden de vingerafdrukken verwijderd uit de aanvraagsystemen.

"Er is geen database met alle vingerafdrukken. Burgers hoeven daardoor niet bang te zijn dat hun vingerafdruk wordt gebruikt bijvoorbeeld voor politieonderzoek naar onopgeloste misdaden", zegt beleidsadviseur Arend-Jan Westerhuis van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verordening stelt dat de vingerafdrukken uitsluitend mogen worden gebruikt om te verifiëren of iemand bij het document hoort en als controle of het om een authentiek document gaat. Wanneer mensen hun vingerafdrukken niet willen afstaan kan hun aanvraag niet worden verwerkt.

Burgerservicenummer

Op dit moment staat het BSN nog op de voorkant van de identiteitskaart. Het nummer zal bij de nieuwe id-kaart naar de achterkant zijn verplaatst. "De huidige plaatsing leidt tot extra handelingen voor de burger; die moet nu steeds het BSN doorstrepen wanneer een kopie van het paspoort moet worden ingeleverd bij een instantie die het BSN niet mag verwerken", stelde staatssecretaris Knops eerder.

Omdat verschillende organisaties het burgerservicenummer willen verwerken wordt het nummer ook als qr-code op de achterkant van de identiteitskaart toegevoegd. De qr-code is uit te lezen via zogeheten aanvraagstations en smartphones.

Hogere prijs

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens meldt dat de opslag van de vingerafdrukken in de chip voor een hogere prijs van de identiteitskaart zal zorgen. "De uitgevende instanties zullen per aanvraag meer tijd kwijt zijn om vingerafdrukken af te nemen. Dit leidt tot een verhoging van het maximumtarief dat uitgevende instanties voor een identiteitskaart mogen vragen", stelt Westerhuis. Per document is dit bij gemeenten 3,55 euro en bij ambassades 5,68 euro.

De ontwikkelfase is inmiddels afgerond en nu wordt er gestart met de testfase. "Het is van belang dat we in deze fase testen dat alles goed werkt, zodat de burger na het overgangsweekend de nieuw vormgegeven Nederlandse identiteitskaart kan aanvragen en in ontvangst kan nemen", zo stelt de RvIG. Wanneer de nieuwe id-kaart precies is aan te vragen is nog onbekend, maar dit zou uiterlijk 2 augustus moeten zijn.