Bedrijf ligt twee dagen plat nadat ontslagen it'er 1200 accounts verwijdert

Een Amerikaans bedrijf heeft twee dagen volledig platgelegen nadat een ontslagen it'er 1200 Microsoft Office 365-accounts verwijderde. De 32-jarige man is nu door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en het betalen van een schadevergoeding van 567.000 dollar. Het bedrag dat het getroffen bedrijf kwijt was aan herstelkosten.

De man werkte van 2017 tot en met mei 2018 voor een consultancybedrijf. Dit bedrijf werd ingeschakeld door de Amerikaanse onderneming om bij de migratie naar een Microsoft Office 365-omgeving te assisteren. Het consultancybedrijf stuurde de man naar het hoofdkantoor van de onderneming om ondersteuning bij de migratie te bieden. De onderneming was echter niet te spreken over zijn werk en liet dit aan het consultancybedrijf weten.

Daarop werd de it'er teruggeroepen naar het consultancybedrijf. Een aantal maanden later werd hij ontslagen, waarop de man terugkeerde naar India waar hij vandaan kwam. Twee maanden na zijn terugkeer naar India wist de man in te breken op de server van de Amerikaanse onderneming die hij had moeten helpen bij de Office 365-migratie. Hoe de man toegang tot de server wist te krijgen is niet openbaar gemaakt.

Eenmaal ingelogd verwijderde hij 1200 van de 1500 Microsoft 365-accounts van het bedrijf. Daardoor konden deze medewerkers niet meer bij hun e-mail, adreslijsten, kalenders, documenten, video- en audioconferenties en Virtual Teams-omgeving die ze voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig hadden. Klanten, leveranciers en consumenten konden op hun beurt de medewerkers niet bereiken. Medewerkers konden op hun beurt klanten niet informeren wanneer het bedrijf weer operationeel zou zijn.

Het bedrijf lag als gevolg van de aanval twee dagen volledig plat. Na deze twee dagen hielden de problemen echter aan. Zo ontvingen medewerkers geen uitnodigingen voor vergaderingen of annuleringen en was het niet mogelijk om de contactlijsten van medewerkers volledig te herstellen. Verder bleek dat het personeel bepaalde mappen waar ze eerder toegang toe hadden niet konden bereiken. De it-problemen hielden drie maandenlang aan.

Aanhouding

De Indiase man kon op 11 januari vorig worden aangehouden nadat hij vanuit India naar de Verenigde Staten vloog en niet op de hoogte van het arrestatiebevel was. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de FBI het reisreserveringssysteem van Sabre gebruikte om de man in real-time te volgen. Sabre, waarvan de systemen door allerlei luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt, moest de Amerikaanse opsporingsdienst voor een periode van zes maanden real-time informatie verstrekken over reisplannen, transacties en reserveringen. Juridische experts die met Forbes spraken noemden het gerechtelijk bevel dat Sabre verplichtte met de FBI mee te werken ongekend en verontrustend.