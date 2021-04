Minister onderzoekt CoronaMelder die los van Apple en Google is te gebruiken

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid onderzoekt of er een versie van de CoronaMelder-app kan worden ontwikkeld die los van Apple en Google is te gebruiken. De Eerste Kamer had de regering hier via een motie toe opgeroepen (pdf). CoronaMelder maakt gebruik van de door Apple en Google ontwikkelde Exposure Notifications API.

Deze API wordt gebruikt voor het uitwisselen van bluetoothcodes en zorgt dat dit ook tussen Android- en iOS-telefoons werkt. Op Android werkt de API alleen wanneer Google Play Services zijn geïnstalleerd. Volgens SP-senator Gerkens heeft het gebruik van de Apple en Google API gevolgen voor de privacy van gebruikers. Ze riep de regering in een motie op naar een oplossing te kijken zodat er een CoronaMelder-versie kan worden ontwikkeld die "los" van Apple en Google is te gebruiken.

"Constaterende, dat de huidige CoronaMelder gebruik maakt van de zogenaamde Google Apple Exposure Notifications api; constaterende, dat hierdoor gebruikers van de app gebruik moeten maken van Apple App Store en Google Play Store; constaterende, dat mede hierdoor de gebruiker per definitie persoonlijke (meta)data deelt met deze partijen; roept de regering op daar waar mogelijk de app door te ontwikkelen door andere implementaties van de app mogelijk te maken, zodat gebruikers de app ook los van Google en Apple kunnen gebruiken", aldus de motie die door de Eerste Kamer werd aangenomen.

Minister De Jonge gaat met de motie aan de slag. "Ik onderzoek daartoe of een implementatie die ogenschijnlijk in Duitsland bestaat open source is en ook in Nederland kan worden toegepast", zo laat de bewindsman in een brief over de coronamaatregelen weten. De Free Software Foundation Europe (FSFE) meldde afgelopen december dat de Duitse corona-app zonder Google Play Services is te gebruiken en ook via de alternatieve appstore F-Droid is te downloaden.

Om corona-apps zonder Google Play Services te laten werken besloot een softwareontwikkelaar om de notificatiefunctionaliteit in microG te verwerken. Dit is een vrije software-implementatie van de propriëtaire Google-services. Zo kunnen mensen die een Google-vrije Androidtelefoon en en microG geïnstalleerd hebben van verschillende corona-apps gebruikmaken.

De notificatiefunctionaliteit van microG werd vervolgens in de Duitse Corona-Warn-App verwerkt. Zodoende kunnen mensen die geen Google-services of microG op hun toestel geïnstalleerd hebben toch van de Corona-Warn-App gebruikmaken. De FSFE stelde dat ook andere landen van deze oplossing gebruik kunnen maken. Afgelopen september maakten de ontwikkelaars van CoronaMelder nog bekend dat ze alleen Google Play Services officieel ondersteunen. CoronaMelder is inmiddels ruim 4,7 miljoen keer gedownload.