Britse overheid gaat Covid-19-app ook als coronapaspoort inzetten

De Britse overheid gaat de eigen NHS Covid-19-app ook als coronapaspoort voor internationaal reizen inzetten. Dat laat minister van Transport Grant Shapps tegenover Sky News weten. Via de smartphone-app kunnen reizigers straks aantonen dat ze negatief zijn getest of gevaccineerd.

Shapps is nu met andere landen in overleg om ervoor te zorgen dat het coronapaspoort daar wordt geaccepteerd. Zo zal de Britse minister volgende week met de transportministers van de G7-landen over het plan spreken. Op dit moment mogen Britten nog niet voor vakantie naar het buitenland reizen, maar dat zou mogelijk vanaf 17 mei wel weer kunnen. De komende weken maakt de Britse regering bekend naar welke landen straks gereisd mag worden.

Onlangs besloten Apple en Google een nieuwe versie van de Britse corona-app te blokkeren omdat die tegen de regels in vroeg om locatiegegevens te delen.